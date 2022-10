Prensa Latina

Periódico La Jornada

Domingo 30 de octubre de 2022, p. 6

Londres. Como un déjà vu, el álbum Revolver devuelve a la escena sonora la música de Los Beatles, que regresa en una edición de lujo y algunas canciones guardadas, tras el lanzamiento original.

El disco (1966), disponible desde este 28 de octubre, salió al mercado en varios formatos, incluida una versión de lujo para coleccionistas, con los 14 temas originales del fonograma y versiones expandidas de varias canciones y demos inéditos, apunta la revista Rolling Stone.

La nueva entrega contó con el talento experimentado del productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell, al tiempo que da continuidad a las rediciones de los fonogramas Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017); The Beatles, conocido también como White Album (2018); Abbey Road (2019), y Let It Be (2021).

Acuñada por Apple Corps, en conjunto con los sellos Capitol y UMe, la placa incluye los títulos Taxman; Eleanor Rigby; I’m Only Sleeping; Love You To; Here, There And Everywhere; Yellow Submarine; She Said She Said; Good Day Sunshine; And Your Bird Can Sing; For No One; Doctor Robert; I Want To Tell You; Got To Get You Into My Life; Tomorrow Never Knows, entre otros.