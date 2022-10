Abril del Río

Domingo 30 de octubre de 2022, p. a10

Una falla eléctrica que lo hizo perder referencia al volante de su Red Bull, perjudicó la calificación de Sergio Pérez ante un pletórico autódromo Hermanos Rodrígez, por lo que en su búsqueda de convertirse en el primer piloto local campeón del Gran Premio de la Ciudad de México, partirá desde la cuarta posición en la parrilla de salida que encabezará su coequipero, el holandés Max Verstappen.

Fue una lástima, tuve una falla eléctrica durante toda la sesión , lamentó Checo tras la calificación.

“Justo cuando prendieron el auto no había telemetría, entonces tuvimos que cambiar una caja eléctrica, perdimos conexión y en la vuelta no sabía dónde estaba exactamente, tenía que activar manualmente el DRS (impulsor de velocidad). Casi me quedo fuera de la Q1 y Q2, entonces salir cuarto no es un mal resultado, pero me hubiera gustado estar entre los primeros tres para tener mañana (hoy) una posibilidad de llegar primero en la curva uno.

Estoy molesto, es una calificación que deseaba fuera perfecta, pero tuvimos este problema eléctrico en donde pasé una clasificación a ciegas. Habría tenido todo para pelear, pero no tenía una referencia. Ahora sólo nos queda intentar tener una buena arrancada y pelear desde el inicio , agregó el jalisciense.

“Fue una calificación muy cerrada. Debimos hacer ajustes en el auto para mejorar el ritmo. Estar en la pole position aquí es fantástico. Hay una muy larga distancia hasta la primera curva, así que tengo que tener una buena arrancada”, compartió Verstappen, quien en su calidad de bicampeón mundial de Fórmula 1 se anotó la sexta salida en punta de la temporada y la 19 de su carrera.

El holandés partirá por delante de George Russell y Lewis Hamilton, los dos británicos de Mercedes.

Al obtener la pole, Verstappen fue premiado por la organización con los dos cascos de los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, en el contexto de los 60 años desde el primer Gran Premio en México.

Esa pole liberó un poco de la tensión que había en Red Bull, luego de que en la tercera práctica libre del mediodía, Mercedes sorprendió con los mejores tiempos de los británicos Russell y Hamilton, y de Verstappen. En ese último ensayo, Pérez terminó quinto en medio de los Ferrari, detrás del monegasco Charles Leclerc y delante del español Carlos Sainz.