o he escrito aquí varias veces, y lo escribo de nuevo, por convicción: el Foro Internacional de Música Nueva que lleva el nombre de su fundador y principal promotor, Manuel Enríquez (1926-1994), es la más importante serie dedicada a la música de nuestro tiempo en el país. Lo es y lo ha sido desde su fundación hacia el final de la década de 1970. En buena medida por la importancia intrínseca del foro, y otro tanto por mi propio gusto y aprendizaje, he procurado mantenerme cerca de sus actos, en la medida de lo posible, a lo largo de cuatro décadas y pico. En esos cientos de conciertos he visto y escuchado de todo, literalmente, y ha sido una larga y muy enriquecedora experiencia. Y sí, en varias de las ediciones del encuentro he presenciado conciertos realmente raros, que puedo dividir en dos vertientes: raros memorables, y raros olvidables. ¡Cómo me gustaría hacer aquí el recuento anecdótico de algunos de ellos! Sin embargo, creo que ninguno me ha parecido tan raro como el ofrecido el pasado fin de semana por la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (Ofunam) como parte del foro.

Y para la segunda parte, ahora sí, ¡qué raro!... los Cuadros de una exposición, de Músorgski, robusta y espectacular pieza, muy favorita del público. ¿Qué hace una obra como esta en un concierto del Foro Internacional de Música Nueva? No tengo idea, y no me animé a preguntar, por muchas razones. Pero especulo: o no hubo voluntad de programar un concierto íntegro de música contemporánea, o se programó esta obra para atraer a un público que de otra manera no hubiera puesto un pie, ni por equivocación, en la sala Nezahualcóyotl. Vaya uno a saber. El caso es que, por no dejar, me quedé a escuchar los Cuadros y, ¡oh, sorpresa!, me encontré con una versión que en muchos momentos se alejó de lo usual en este caballito de batalla, debido a que José Areán puso aquí y allá pinceladas de su cosecha, evadiendo la rutina con la que suele ejecutarse esta obra. Sin duda, muy raro esto del foro.