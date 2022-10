Para los pobladores de San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, la tradición de Día de Muertos lleva la convicción de que sus difuntos vendrán a visitarlos y entre ellos sobran historias que refuerzan su fe, sobre todo aquellas que involucran a niños, porque no hay maldad en ellos y los ven , asegura Zeferino Pozos.

“Lo saqué, me asomé y no veía nada, pero mi hijo me señalaba: ‘un nene, un nene’”.

Los hermanos Arturo y Lourdes Castillo Ramírez cuentan otra historia, la de una niña que venía de Guanajuato, estaba comiendo de la ofrenda y empezó a llamar a su mamá: Mamá, estos chiquillos me quieren quitar la silla, me la están jalando, pero no había ningún otro niño .

Otra de las tradiciones que aún persisten el día de Todos los Santos es la del campanero: jóvenes y niños se reúnen en grupos y van recorriendo las ofrendas de las casas para pedir comida y dulces a cambio de un rezo por los difuntos que allí moraron.