Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 29 de octubre de 2022, p. 7

A pesar de que el rockabilly surgió en la década de los cincuenta del siglo pasado, la gente que gusta de bailar, escuchar y tocar dicho género no ha dejado de existir ni renovarse con los años. Los Rebel Cats comenzaron en 2005, y desde entonces han crecido para convertirse en la banda más representativa de dicho estilo musical en el México actual. El vocalista, baterista y fundador de la banda, Vince, considera que en su estilo se representa la vivacidad de la música.

Por eso es que a lo mejor ha llegado a nuevas generaciones. Cuando empezamos Rebel Cats, o un poco antes, crecí escuchando esta música por mi papá, a quien le tocó vivirla, iba entrando a la secundaria. Y del mambo, del chachachá y los boleros de repente en la radio suenan Little Richard y Elvis Presley , recordó Vince en entrevista.

Sin embargo, hacer rockabilly no era la intención primordial de Vince, quien empezó tocando punk para regresar mediante dicho género al que heredó de su padre. No sabes en qué momento de tu vida va a llegar un estilo, una cultura, que a lo mejor no conocías y que de repente te das cuenta que es lo tuyo , declaró.

Por esa razón, los Rebel Cats llevan ya varios discos con un propósito específico: que esta nueva generación conozca el rockabilly, el psychobilly, el horror punk; y de sumar y de compartir esto , señaló Vince. Pero con siete discos a sus espaldas, la agrupación también ha llegado a un punto nuevo.

“Creo que ya llegó un momento de la banda en que ya no hay que demostrarle a nadie. Al principio queríamos hacerlo lo más purista posible, porque quisimos enseñarle a la gente en México de qué se trataba el rockabilly, el sonido, la imagen, la estética, el diseño, el show y la instrumentación”, reconoció.