Periódico La Jornada

Sábado 29 de octubre de 2022, p. 6

Morelia, Mich., La historia del tren El poderoso Victoria llegó a la estación de la 20 entrega del Festival Internacional de Cine de Morelia, con su maquinista principal, el no menos recio, Damián Alcázar, quien pitando el silbato del tren, sonríe y da su opinión sobre el Tren Maya: Ayer una joven productora me dijo que al parecer mucha gente piensa que nuestra película es una promoción del Tren Maya, nada que ver. Hay que llevársela al Presidente para ver si pone un dinero y sea un éxito en taquilla .

El poderoso Victoria, ópera prima de Raúl Ramón, está ubicada en 1936, en un pueblo del desierto mexicano, un joven mecánico del ferrocarril ve truncado su sueño de convertirse en maquinista cuando cierran la ruta del tren que conecta su remoto pueblo con la civilización. Entonces se enfrenta a la disyuntiva de emigrar a Estados Unidos y renunciar a sus raíces y al amor de su vida o ayudar a un pintoresco grupo de pobladores que se resisten a abandonar su hogar con el plan más destornillado: construir su propio tren. La cinta recorrerá 800 estaciones de salas de cine a finales de noviembre.

Además del conductor, la tripulación de lujo de El poderoso Victoria está integrada por: Gerardo Oñate, Lorena de la Torre, Roberto Sosa, Édgar Vivar, Joaquín Cosío, Luis Felipe Tovar, Eduardo España, Adal Ramones, Javier Zaragoza y Ana Ramón entre ellos. El maquinista Alcázar dijo: “No sé si las películas dan mensaje, porque depende de la lectura que cada espectador hace. Para mí El poderoso Victoria es una fábula perfecta donde se reúne un grupo de gente, un pueblo, y deciden en equipo conseguir sus objetivos sabiendo que todos tienen que participar y eso es lo que necesitamos como nación, que nos olvidemos de partidos políticos y que todos echemos para adelante este maravilloso país y este magnífico pueblo”.

Echándole carbón a su caldera de respuestas, Alcázar sigue: “Esto para mí es El poderoso Victoria, tiene muchísimas cosas de las cuales podemos nutrirnos. La cinta habla de los trenes sí, eso es muy importante, y que nos los desaparecieron; ésos le daban vida al país. He hecho películas en desiertos y me he dado cuenta de que por donde dejó de pasar el tren, esos pueblos se murieron, porque éste era lo que le daba movimiento a esos poblados. Esa es una lectura pero hay muchas maneras de leerla”.