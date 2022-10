Entonces obedecí la orden del gobierno; no quise enfermarme ni contagiar a nadie y ayudé a interrumpir el contagio en el país; pero me despidieron y estoy demandando eso. Tenemos una segunda audiencia el próximo 4 de noviembre .

Estoy demandando a Grupo Salinas por la indemnización que me corresponde luego de 14 años de trabajo y mi despido en abril de 2020 por negarme a asistir a sus instalaciones durante la pandemia; pues fue precisamente cuando el gobierno había ordenado que, salvo, las ocupaciones esenciales, no se ejercieran los otros trabajos en sus sedes cerradas para así evitar el contagio de los trabajadores y romper esas cadenas de contagio , explicó Berman.

La ley me da la razón

Entonces, prosiguió Berman, mi caso podría ser un precedente para que esos 14 mil y tantos demanden y ganen sus juicios, amén, de las otras empresas que desacataron la orden del gobierno .

Legalmente, dijo, es evidente que la ley laboral me da la razón, pero dado el personaje me preocupa que no se opere justamente .

En su caso sostuvo: Tengo dos motivaciones: una es la personal, pues es evidente que la ley laboral me debe acoger como a cualquier trabajador de este país y, después está el asunto grupal, saber que hay más de 14 mil personas en mi situación, que pueden tenerle pánico a este personaje, o tal vez, no tienen los recursos para contratar a un abogado .