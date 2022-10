Abril del Río

Jueves 27 de octubre de 2022

María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, hicieron oficial que México iniciará el proceso de competencia por la sede de los Juegos Olímpicos de 2036, y si no se logra, se mantendrá la propuesta para 2040.

Si México se propone algo es porque lo logrará. No vamos para ver si podemos. Participamos porque podemos , destacó el canciller, y afirmó que cumple así con la instrucción del mandatario Andrés Manuel López Obrador, de respaldar la iniciativa del COM.

“El Presidente –y a mí me lo ha enseñado, he trabajado con él, qué serán, 22 años y medio apenas–, es el hombre de cómo sí hacer las cosas. Si él pensara que es muy difícil y que no se puede, no estaría en la presidencia”, dijo Ebrard en conferencia de prensa en la sede de la SRE.

Explicó que, de acuerdo con los nuevos criterios del Comité Olímpico Internacional, no es necesario que los gobiernos se endeuden para organizar unos Juegos, pues ahora está establecido que sólo participen con el 10 por ciento de la inversión, mientras el resto, a partes iguales de 30, debe solventarse a través de la venta de boletos, iniciativa privada y el propio COI.