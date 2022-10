Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Jueves 27 de octubre de 2022, p. 4

Philip Glass es un hombre que ha viajado mucho, describe el antropólogo Víctor Sánchez. Lo conocí ya como un hombre sumamente completo, desarrollado, en paz. Tenía una gran carrera y un sentido espiritual muy claro .

En 2005 estrenó su sinfonía número 7 Tolteca, en un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional, en Washington. La obra tiene su matriz en las tradiciones espirituales y culturales antiguas de Mesoamérica. Retomó el énfasis en la relación con las fuerzas del mundo de la naturaleza, como el Sol, la Tierra, el agua, el fuego y el viento, que continúan vivientes en el pueblo wixárika en Jalisco y Nayarit.

Cada uno de los tres movimientos sinfónicos están inspirados por la trinidad sagrada: el maíz, el hikuri (o la raíz sagrada) y el venado azul.

Sánchez relata que en 2000 le escribió un señor que dijo llamarse Philip Glass, quien había encontrado en Nueva York su libro Toltecas del nuevo milenio. No sé si me conoces , le dijo Glass, quien lo invitó a una serie de conciertos que daría en México y le pidió que conversaran. Sin saberlo, empezó una relación que ha durado mucho tiempo .

En su grabación de la sinfonía Tolteca, el compositor estadunidense agradece al antropólogo mexicano, pues mediante sus libros, enseñanzas y el trabajo de campo ha preservado las tradiciones de los toltecas de hoy, amable y pacientemente me abrió la puerta a estas tradiciones .