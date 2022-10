ALONDRA FLORES SOTO

Jueves 27 de octubre de 2022, p. 3

El camino de Philip Glass hacia la conexión con los poderíos de la naturaleza del pueblo wixárika es explorado en el documental Un lugar llamado música, que se estrena hoy en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

La única barrera entre músicos es aprender a escuchar , dice uno de los compositores vivos más importantes. El momento lo rescata el filme dirigido por Enrique Muñoz Rizo durante el primer concierto público que ofreció el estadunidense junto con Daniel Medina de la Rosa, en Real de Catorce, San Luis Potosí.

En mayo de 2018, el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México recibió a Glass para celebrarlo con motivo de sus 80 años de vida. En el primero de tres conciertos se interpretó su sinfonía Tolteca y también tomó su piano para tocar al lado de dos músicos wixaritari en el escenario, con violín y guitarra canari.

Las visitas a Real de Catorce y luego a Santa Catarina Cuexcomatitlán, en el territorio Wirikuta, son el verdadero campo narrativo que explora a los músicos en su unión desde Nueva York y Mezquitic, ya que el equipo documentalista empezó desde la Ciudad de México a volver la mirada de la figura mundialmente reconocida a estos músicos que están escondidos en lugares remotos de la sierra de Jalisco, explican Muñoz y el atropólogo Víctor Sánchez.

Esta mirada de los wixaritari se trata de la mirada anterior , apunta el antropólogo en alusión a Octavio Paz. Anterior a nuestra mirada cotidiana, al tiempo, a la historia, a las ciudades. Realmente la lírica de Daniel Medina está enganchada en una tradición que viene de siglos, probablemente milenios, donde están mirando al mundo, al universo desde otro lugar. Eso es lo que enamoró a Philip Glass, quien posee un lenguaje musical sumamente abstracto. Ahí se enganchó algo .

De esta manera comenzó el sendero para el debut del cineasta Enrique Muñoz. Ante la reconocida visita pidió los permisos para grabar los conciertos. Observó que toda la atención de Glass no estaba con el lado clásico, la orquesta y sopranos, sino en el valor que le daba a sus dos invitados jaliscienses. ¿Qué es lo que hizo elegir a estos dos músicos indígenas para condicionar su presencia en el máximo recinto cultural? ¿Qué ve Philip en ellos? ¿Por qué, teniendo acceso a los músicos más famosos y aclamados, es esta insistencia con Daniel Medina y Erasmo Medina Medina? , fue la pregunta que se hizo y la pauta para el trabajo de grabación. No entendía por qué su piano hasta parece un poco infantil, siendo que este virtuoso no quiere brillar sobre su música. Y ahí empieza la exploración .

Cinco años después, en 88 minutos, entre el canto a la venada azul, el sonido del crepitar del fuego y de las montañas, el observador comprende su propia respuesta.