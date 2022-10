Sheinbaum agregó que por parte de su gobierno el próximo año regresarán los servidores públicos a las aulas para dar pláticas a los jóvenes a fin de que eviten la violencia en sus entornos, una vez que las autoridades educativas hayan hecho una evaluación del rezago por tomar clases a distancia, pues se optó por no interferir en estas labores.

La mandataria consideró que si bien las agresiones ocurridas en dos secundarias, una en Iztapalapa y otra en Coyoacán, no están asociadas, es evidente que el confinamiento tuvo efectos sobre los niños y las niñas después de casi dos años de no ir a la escuela, por lo que recomendó que se les dé atención integral.

Nuestra idea es que no solamente se revisen mochilas, sino que en realidad se hable con los padres y madres para ver si hay una situación particular.

Por separado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, aseguró que el programa mochila segura no sirve y así ha quedado demostrado en varios países .

Comentó que más allá de los criterios de valoración de si es o no violatorio de los derechos humanos y que no existe una normatividad para aplicar ese programa, no baja el nivel de violencia , por lo que se requiere de estrategias integrales.

Tras adelantar que en un mes presentará su informe sobre seguridad escolar, anunció que la próxima semana, a solicitud de las autoridades del plantel y padres de familia, ingresarán a la secundaria técnica 14, donde fue agredido un alumno con un desarmador.