Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 27 de octubre de 2022, p. 35

Luego de que el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, mandara a colocar sobre mobiliario urbano miles de pendones y carteles para promocionar su informe de gobierno, un particular reprochó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) la falta de diligencia y pidió su inmediata intervención para el retiro del material.

Mediante la presentación de un recurso de impugnación, la persona quejosa pidió apoyo a los magistrados del Tribunal Electoral local (TECM), pues desde el 10 de octubre pasado el órgano electoral no ha dado respuesta a la querella interpuesta contra el aliancista, cuyos pendones estuvieron en postes, puestos y luminarias.