Desde un palco Gerardo Tata Martino miraba atento y soñaba que todos eran mexicanos y podía escoger a los gladiadores de su agrado… De todas formas ganó, porque echaron al América y ahora podrá contar con el no siempre seguro Guillermo Ochoa (¡qué error tan feo cometió en el juego de ida!), con Martín (el delantero más enrachado), con Néstor Araujo… Y los rayados César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo y Rogelio Funes Mori.

Con el gol en tiempo extra de Henry Martín la fanaticada explotó de forma apoteósica, delirio puro. Para luego, con la anulación decretada por el VAR, hundirse en hondo desconcierto. La gente no daba crédito, silencio sepulcral. En la cancha, el novato Emilio Lara, quien al inicio en gesto infantil le enseñó la lengua al zaguero Andrés Mosquera, se desquició cuando tras el pitazo, ya con el triunfo en la bolsa, el colombiano le devolvió el burlón gesto.

La convicción de que los Santos siempre derrotan a los del averno quedó reservada al terreno de la mística, porque en la cancha los pingos se impusieron y sembraron de ira el graderío del estadio TSM, cuya afición perdió los estribos, lanzó el ¡ehhhh puto! varias veces y forzó a la detención momentánea que señala el protocolo. El sábado en el estadio Azteca no hubo tiempo ni para eso.

El Tata está incómodo, ansioso a más no poder, hermético y desdeñoso con la prensa mexicana que, a su juicio, no sabe nada de futbol. Prefiere convulsionarse en sus propios sentimientos, pensamientos y dudas. No habla sino lo necesario. Pero las cosas se le empiezan a dar y se filtra una pequeña luz, hoy tiene más jugadores antes de lo previsto y planea anticipar el viaje a Girona, España, que estaba programada para el día de Todos los Santos.

En la final del Apertura 2022 no están los que más puntos cosecharon –Águilas y Monterrey–, sino los que mejor juego desplegaron en la etapa decisiva, los que invirtieron no sólo en sus plantillas, sino también en el cuerpo técnico. Sufriendo hasta el extremo, el equipo de Ignacio Ambriz se sobrepuso, como lo hizo el técnico en su incursión en la liga española, donde recibió ataques racistas desde el anonimato de las redes sociales; no obstante, los Tuzos ahora son favoritos.

Pumas y Chivas se afanan en la planeación del próximo certamen con novedades en el timón. A los auriazules se les cayó la sopa del plato a la boca, Guillermo Vázquez consideró que no está para ser auxiliar de nadie y el plan de ponerlo haciendo dupla con Ricardo Ferre-tti se estropeó. Técnicos sobran, Jaime Lozano, el hecho en CU, no tuvo empacho en postularse y el directivo Miguel Mejía Barón indicó que hay varios candidatos.

El Rebaño, entre embargos por fuertes deudas, arrancará de cero con el ex futbolista español Fernando Hierro como directivo. Amaury Vergara no da una y sigue teniendo como asesor (o socio inversionista, afirma una versión) al polifuncional Marcelo Michel Leaño. Tras varios fracasos se convencieron de que la clave está en trabajar las fuerzas básicas… planes a largo plazo. ¿Habrá paciencia?

De Chivas sólo el equipo femenil sonríe, ubicado en la cima con 40 puntos, aunque hoy enfrenta a La Máquina, mientras las Rayadas (39), su cercano perseguidor, amenazan con desbancarlo en su visita a Santos Laguna. Luego de la goliza recibida por el América, Karina Báez fue cesada del timón de Pumas y el plantel reaccionó con victoria ante Atlas, tiene escasa opción de entrar a cuartos de final.