Lunes 24 de octubre de 2022, p. 26

Londres. Rishi Sunak parecía en camino a convertirse en el próximo primer ministro de Reino Unido después de que Boris Johnson se retiró de la contienda ayer, al señalar que, aunque tenía suficiente apoyo para llegar a la votación final, se daba cuenta de que el país y el Partido Conservador necesitan unidad.

Johnson regresó al país tras unas vacaciones en el Caribe para intentar asegurarse el respaldo de 100 legisladores y poder entrar así en la votación de hoy para sustituir a Liz Truss, la mujer que le sucedió en septiembre tras ser expulsado del cargo por una serie de escándalos.

Johnson aseguró que consiguió el respaldo de 102 legisladores, pero que no había logrado convencer a Sunak ni a la otra aspirante, Penny Mordaunt, para que se unieran por el interés nacional.

Por lo tanto, me temo que lo mejor es no permitir que mi candidatura siga adelante y comprometer mi apoyo a quien lo consiga , informó en un comunicado a última hora del domingo. Creo que tengo mucho que ofrecer, pero me temo que simplemente no es el momento adecuado .

Antes de la declaración de Johnson, The Independent reportó que el ex primer minsitro estaba bajo creciente presión de sus compañeros del Partido Conservador para hacerse a un lado.

La libra esterlina subía más de medio centavo frente al dólar en las primeras operaciones en Asia.

La declaración de Johnson allana el camino para que su archienemigo Sunak se convierta en primer ministro hoy mismo, en sustitución de Truss, quien se vio obligada a dimitir después de lanzar un programa económico que desató la agitación en los mercados financieros.