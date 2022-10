La resolución la motivó una denuncia del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Al senador Armando Guadiana se le solicitó quitar una publicación que aparece en Facebook y no volver a promocionarse en redes sociales.

Ricardo Mejía Berdeja, originario de Torreón y quien en los últimos 18 años hizo carrera política en Guerrero, cada fin de semana viaja a Coahuila para encabezar actos públicos y reuniones con militantes de Morena y seguidores.

Luis Salazar Fernández, ex diputado federal, ex senador por el Partido Acción Nacional y morenista desde 2018, también aspira a la candidatura a gobernador y cuenta con anuncios en redes sociales y en espectaculares, pero no fue incluido en la queja del PRD.

Presenta el INE calendario electoral

El Instituto Nacional Electoral determinó las fechas del calendario comicial. El proceso se iniciará el primero de enero de 2023, y del 14 de enero al 12 de febrero los partidos podrán desarrollar campañas internas para designar candidatos a la gubernatura y a diputaciones locales.

Las campañas electorales se podrán desarrollar del 2 de abril al 31 de mayo y la elección constitucional será el 4 de junio.