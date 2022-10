De la Redacción

Los reconocidos músicos canadienses Lori Freedman (clarinete) y Scott Thomson (trombón) ofrecen dos conciertos en la Ciudad de México. Ayer realizaron uno y hoy tendrá lugar el otro, con el que concluirán su gira por Latinoamérica para presentar su disco Amber.

Radicados en Montreal, ambos instrumentistas suelen participar de manera habitual en el Festival de Guelph, en Ontario, en cuya más reciente edición Thomson, junto con Karen Ng, se encargó de la programación artística del encuentro anual fundado en 1994 por Ajay Heble, también autor del libro Caer en la que no era: Jazz, disonancia y práctica crítica, editado en México por la Universidad Veracruzana.

En 2006, en la ciudad de Toronto, la clarinetista y el trombonista tocaron juntos por primera vez, y así comenzó la exploración de las afinidades compartidas: el concepto de la música y sus dinámicas, la improvisación, la expresividad, la energía, los matices, las texturas, las variantes de la respiración y disponer de los recursos del magisterio técnico al servicio de la libertad que devienen en hallazgos, descubrimientos, revelaciones.

Un año después salió su disco Plumb (2007), primer trabajo del trombonista, y una notable adición a la amplia discografía de Freedman (tanto de música académica como contemporánea).

De 2007 a la fecha, los músicos han realizado diferentes proyectos: Thomson fundó en Toronto la denominada Somewhere There, escenario de la música experimental y de la improvisación, además de codirigir la Asociación de Músicos Improvisadores de Toronto; también colaboró con el compositor y saxofonista estadunidense Anthony Braxton y el integrante del Art Ensemble of Chicago Roscoe Mitchell.