Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de octubre de 2022, p. 8

Luego del fallecimiento de Carlos Colorado, fundador de la Sonora Santanera, integrantes del grupo, con artimañas y ventaja , hicieron firmar diversos documentos a la viuda Yolanda Almazán con el fin de dejarla al margen de lo relacionado con la agrupación, lo cual después de 20 años de una férrea lucha legal que marca un precedente en materia de derecho, concluyó en favor de la familia del célebre compositor.

La historia de este legado artístico-musical abarca infinidad de vertientes y alrededor de por lo menos cinco agrupaciones que se ostentan como la Sonora Santanera, entre ellas La Única Internacional, a las cuales les fueron nulificados los nombres y, por tanto, marcas, así como todo lo concerniente a las actividades artísticas o patrimonio, si usan el nombre reserva de derecho , que pertenece a Yolanda Almazán.

En conferencia de prensa, Luis Bernardo López Colorado, nieto del artista; la cantante María Fernanda, así como los abogados Miguel Ángel Merino, Carlos Pérez de la Sierra y Alfonso Munive informaron que las resoluciones definitivas, emitidas el 3 de octubre por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), nulifican con carácter de inapelable las marcas existentes, que causan confusión entre el público.

Acciones ante la apropiación ilegal

Anunciaron que esperan los comentarios de las señoras Yolanda Almazán y Norma Yolanda Colorado Almazán para emprender acciones ante la apropiación ilegal del nombre en México; la hija de Carlos Colorado, desde 2003, tomó las riendas de la lucha legal.

Alfonso Munive dio a conocer que en términos generales se declara administrativamente la nulidad de los registros de marca de la Sonora Santanera, así como el aviso comercial Sonora Santanera 60 aniversario, el registro de la marca Sonora Santanera con su logotipo y la marca de La Única Internacional Sonora Santanera. Todas y cada una de ellas fueron declaradas nulas el pasado 3 de octubre, mismas que nos fueron notificadas el jueves pasado .

Sostuvo: “Estas resoluciones son definitivas; las Sonoras y La Única Internacional Sonora Santanera no cuentan con marcas para trabajar en este país; es importante hacerles ver y enviar el mensaje a las compañías que se dedican al entretenimiento que cada vez que quieran contratar a una Sonora Santanera, –porque hay muchas– pregunten si cuentan con autorización de Yolanda Almazán, o/y con una reserva de derecho de nuestro país, que únicamente aplica para la señora, pues de lo contrario estarían metidos en un problema legal, porque no es válido contratar a una agrupación musical que no tenga dicha reserva de derecho de nombre”.