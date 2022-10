L

a guerra por delegación del gobierno de Biden contra Rusia en Ucrania, que en el campo económico-financiero tiene como objetivo desacoplar a Europa Occidental de los suministros de gas ruso y forzar la dependencia del gas licuado de Estados Unidos, ha entrado en una nueva fase de resultado incierto.

Una guerra proxy o subsidiaria no es una guerra convencional. Aunque suele involucrar a fuerzas armadas profesionales de los países en pugna, comprende a actores externos que actúan sobre el terreno con fuerzas clandestinas y/o mediante empresas de seguridad privadas (mercenarios) y grupos terroristas. Salvo el despliegue masivo de tropas de manera abierta para eludir los costes en términos humanos y económicos, EU/OTAN son parte beligerante del conflicto. Han estado proveyendo al gobierno de Volodymir Zelensky armas y ayuda económica con gran profusión y son actores esenciales de la guerra sicológica y de desinformación (propaganda) por los medios de difusión masiva hegemónicos, que combinan con ciberataques y ejércitos de troles en redes sociales, cuyo resultado, en el Occidente colectivo, es la puesta en escena de una Rusia aterrorizada, débil y a punto del colapso .

No hay duda sobre la intervención de EU en la guerra. En sendas entrevistas con la agencia Bloomberg y BBC Mundo, el ex secretario de Defensa de EU Leon Panetta admitió sin ambages que Washington y la OTAN libran una guerra proxy con Rusia mediante un tercero (Ucrania). El también ex jefe de la Agencia Central de Inteligencia durante el gobierno de Obama, argumentó que las sanciones económicas contra Rusia y el envío de armas de EU y la OTAN a Ucrania configuran una guerra por delegación.

Como parte de una guerra híbrida industrial/comercial contra Rusia y sus aliados de la Unión Europea (UE), en particular Alemania, la larga mano (no tan invisible) de Washington se ve a través de actos de sabotaje contra infraestructura crítica rusa y el uso del terrorismo como arma de guerra por acción o delegación. ¿Hechos? La voladura con explosivos del auto de Darya Dugina (hija del filósofo nacionalista cristiano ortodoxo Alexander Dugin, aparente blanco del atentado), en un suburbio de Moscú, operado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), herramienta de la CIA y el MI6 británico, quienes gobiernan de facto en Kiev; los sabotajes contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en aguas internacionales del mar Báltico, cerca de la isla danesa de Bornholm, con la eventual complicidad de Dinamarca, Suecia, Inglaterra o Polonia, y el sabotaje (que califica de terrorista debido a que hubo tres víctimas civiles) en el puente Krymsky Most de Crimea, parte de la infraestructura civil crítica de la Federación Rusa y símbolo de la reunificación con sus territorios históricos en 2014. A lo que se suman un ataque al sistema de gasoductos TurkStream por saboteadores de Kiev y actos de terrorismo con drones, artillería pesada y lanzacohetes múltiples contra las plantas de energía nuclear de Zaporozhie (la mayor instalación de ese tipo de Europa ocupada por fuerzas rusas) y Kursk (Rusia).