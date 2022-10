Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 17 de octubre de 2022, p. 11

Al área de urgencias del hospital Gea González llegan personas con las causas más diversas: lesionados por accidentes en motocicleta, con fracturas, niños con fiebre y otros, como Luisa, quien estaba desorientada, gritaba y no permitía que le tomaran la temperatura ni la presión arterial.

Atendemos a todos , comentó uno de los dos médicos encargados de realizar la primera evaluación a los solicitantes de atención. Los emergencistas determinan si los pacientes requieren ser hospitalizados o si el malestar que presentan se puede solucionar con tratamiento ambulatorio, por ejemplo.

En otros casos, las personas pueden necesitar de un médico especialista y son derivados con uno, incluso en las mismas instalaciones.

Como en todos los hospitales públicos, el movimiento es constante en el área de urgencias, donde las personas esperan con paciencia su turno. Primero para que les tomen la temperatura, presión arterial y nivel de oxigenación, y luego para pasar con el médico.

La verdad ya estamos rebasados , reconoció uno de los galenos, y es cierto, mientras atienden a dos personas, en la sala de espera hay 20 o 30, depende del día y la hora .