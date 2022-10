Dirt Femme trata sobre Tove Lo exorcizando todas las aparentes contradicciones de su feminidad. Traza su renuente aceptación de la convención matrimonial y su crueldad casual. En el video del primer sencillo del álbum No One Dies from Love, bombardea a un asistente robot, permite que la máquina desarrolle sentimientos humanos por ella, y luego la deja caer cruelmente por un cyborg más nuevo. Una ruta más predecible sería hacer de Lo el héroe del clip, en lugar del rompecorazones.

Lo tocó fondo a los 17 años, poco después de estudiar en una escuela de música en Estocolmo. Puede que haya querido convertirse en una estrella en ese entonces, esto fue unos años antes de que escribiera canciones junto a empresarios como Max Martin y firmara un contrato discográfico con Island Records, pero ahora está agradecida de que no la dispararon de un cañón a la fama adolescente instantánea. Si hubiera tenido éxito a esa edad, cuando fue lo peor para mí, estaría enferma hasta el día de hoy , comenta. No hay forma de que pudiera haber manejado todas esas críticas: la disección de tu apariencia, tu cuerpo, tu cara, o estar frente a una cámara en los días en que te odias a ti mismo .

La relación de Lo con la comida y su cuerpo es mejor ahora, y no volvió a caer en la alimentación desordenada mientras actuaba. Más bien, provocó un ataque de creatividad y gratitud. Pasé por eso y trabajé tan duro para mejorar , agrega. He estado del otro lado durante tanto tiempo .

Es una broma engañosamente optimista, su línea de sintetizador sorda disfraza letras sobre el odio a sí misma y un trastorno alimentario que casi la destruye. Hizo su debut como actriz en el papel de una prostituta hambrienta en la película sueca The Emigrants, filmada a principios de la pandemia, lo que trajo esas luchas gritando al frente de su conciencia nuevamente. Tuve que perder peso para ello , señala. No una tonelada, pero tuve muy poco tiempo para bajar. Me puse a dieta por primera vez en 10 años y me desencadenó muchos recuerdos .

Solía querer verme como si no me importara cómo me veía. El glamur era aburrido para mí. Quería un mínimo de maquillaje. Me asustó demasiado , recuerda. Ella vincula ese sentimiento con sus batallas con su imagen corporal. Es una historia que ha bailado en público durante 10 años, pero que domina la mejor canción de Dirt Femme, la coruscante Grapefruit.

He sido una imbécil egoísta, y he salido con imbéciles egoístas , se ríe. Pero creo que siempre les echaría la culpa a ellos... Si te sucede cada vez, entonces probablemente seas tú . Ella sostiene que su historia romántica es difícil. Uno de mis mayores temores es que soy fría o egoísta y que nadie me lo dice , añade. Pero creo que ha sido difícil para la gente en el pasado manejar lo que hago y cómo me retrato .

La persona especial en cuestión es el productor Charlie Twaddle, con quien Lo se casó en 2020. No quiero joder esto , admite. “Tengo tanto miedo de ser una mala persona con él. No me refiero a hacer trampa ni nada por el estilo, sino más bien a que todo gire en torno a mí, o pensar que nada más viene antes que mi música. Afortunadamente, es una persona muy, muy creativa, y tiene su propio viaje. Estamos muy sincronizados.

Sugiero que probablemente sea bueno estar al tanto de tus propias fallas. Al menos entonces puedes mantenerlas bajo control. Es un toma y daca , dice ella. Hay un poco de sociópata en mí, pero creo que tienes que serlo para ser un artista o una estrella del pop . Deja escapar una risita nerviosa. Quiero que miles de personas griten cuando me vean, ¿sabes? Cuando eres un artista, obviamente hay narcisismo. No todo tiene que ser malo, pero debes admitir que está ahí. De lo contrario, no lo harías .

Dirt Femme se lanza bajo el sello Pretty Swede que ella fundó una vez que su contrato con Island llegó a su fin. Sin embargo, ser independiente no significa que desconfíe de lo que una disquera importante puede hacer por un artista. Hay muchas cosas mal con ellos, pero todavía creo que tienen puntos justos que hacer , considera. Los necesitaba para ayudar a construir la plataforma que tengo ahora . Sí, encontraron algunas de sus decisiones creativas confusas, pero nunca lo suficiente como para impedirle que las hiciera. Ella recrea un típico ida y vuelta con ese sello, “les dije: ‘Voy a masturbarme en este video y si dices algo al respecto, simplemente...’” Lo deja escapar un rugido cómico. Así fue, y nunca trataron de detenerme. Simplemente significó que terminé teniendo que pagar mucho yo misma .

No obstante, es consciente de que su experiencia es una excepción a la regla. Me acuerdo de una letanía de estrellas pop jóvenes, a menudo mujeres, atrapadas en el limbo de las grandes discográficas durante años. Lo ha visto sucederle a cualquier número de sus compañeros. (Ellos) se quedan atascados en (situaciones) en las que los sellos dicen: No nos gusta el álbum que hiciste que ni siquiera te ayudamos a hacer, y no se te permitirá sacarlo. Esa es mi verdadera pesadilla .

Cuando Lo sacude la cabeza, se entusiasma. La corriente principal siempre es el objetivo (para las mayores), lo que significa que se te pide que te afeites todas las cosas para las que la gente podría no estar preparada , sostiene. “Me encanta despertar los sentimientos de la gente. Quiero que mis canciones la afecten. Ya sea que la haga querer bailar, o le dé ganas de follar o de llorar; sólo quiero que sea intenso. Como si alguien dijera: ‘Sí, esa canción es linda, la puse en el fondo’...” Ella parece con náuseas. ¡No estoy jodidamente música de fondo! Quiero que lo destruyas .

Dirt Femme está en plataformas.

Traducción: Juan José Olivares