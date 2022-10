En conferencia de prensa ofrecida en su oficina de Polanco, el colimense desestimó la aparición de un libro titulado El rey del cash, en el cual su autora sostiene que él proveía de maletas de dinero al movimiento morenista durante su inicio. También indicó que Morena estaría dispuesto a negociar con el PRI: Depende cuál PRI, porque hay muchos PRI. Al PRI que le interesa el país, sí; no al PRI que le hace caso a Claudio X. González, el PRI de Claudio no, con el PRI al que le interesa México sí .

Y señaló que dicho bloque ya no tiene ningún sentido, dado que lo único que los une son los intereses de sus dirigentes, quienes, dijo, representan a una cúpula, no a sus bases, ni siquiera a sus gobernantes, que son los que piden la presencia de la Guardia Nacional. No están pensando en cómo contribuir a que haya paz y tranquilidad en nuestro México, sino en cómo meterle el pie a nuestro Presidente .

Con miras en el proceso de selección de su candidata o candidato, reprochó primero a los que también le da por llamar conservadores y después ponderó a los suyos: “Qué bueno que se están organizando, qué bueno que ya Claudio X. González da la cara, no se valía que utilizara a Markito o a Movimiento Ciudadano y a otros. No tienen proyecto de país, es la nostalgia, pensaban que podían controlar a nuestro país. Qué bueno que se organicen y ahora sí den la cara.