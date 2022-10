El plan, urdido en julio, buscaba asistir la reubicación voluntaria de Extranjeros No Autorizados que son hallados en Florida y han aceptado ser reubicados en otras partes del país. No menciona el hallazgo de migrantes en Texas.

El traslado generó una investigación a cargo de un sheriff en Texas y dos demandas, en medio de críticas de que el programa fue una estratagema política del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, para atraer a su base conservadora para su relección este año. Su oficina no respondió un correo electrónico en busca de comentarios.

Uno de los contratistas de Florida no seleccionados, Gun Girls Procurement Solutions Inc., ofreció cobrar 26 mil dólares para transportar un mínimo de cinco personas y un agente de seguridad a Massachusetts. Otro, que proveyó opciones de precios fue una compañía de vuelos fletados llamada Wheels Up, con sede en Nueva York.

Al final, las autoridades escogieron a Vertol Systems Co., en Florida, a la que le han pagado 1.56 millones de dólares por el vuelo a Martha’s Vineyard y un posible segundo viaje a Delaware, que no se realizó. No se han anunciado otros movimientos.

En Ohio, Ultimate Jet Charters, fue subcontratada para llevar a los migrantes de Texas a una breve escala en Crestview, Florida, y de ahí a Martha’s Vineyard.