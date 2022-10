Rosario Jáuregui Nieto

Periódico La Jornada

Domingo 9 de octubre de 2022, p. 8

En un rincón de la colonia San Pedro de los Pinos, se erige orgullosa La Pirámide, centro que el sábado cumplirá 21 años de ser albergue y semillero de las más variadas expresiones culturales y artísticas.

Para celebrar el aniversario, se ha organizado una jornada de cuatro días de actividades, que comenzarán el miércoles. Habrá cine, danza africana, regué y rap, así como una charla en torno a la historia del recinto, que, pese a todo, como bajo presupuesto y cierto abandono en cuanto a mantenimiento, sigue su misión de servir a la gente, acercándola a la cultura, un derecho humano transversal, como la salud, la educación y la vivienda, afirma Guadalupe Rodríguez Reyna, directora del centro.

El inmueble, con una estructura arquitectónica en forma de pirámide, fue el centro cultural Luis G. Basurto y después sede de la Asociación de Escritores de México. Se constituyó como espacio autogestivo y autónomo en 2001 y se volvió institucional en 2015, cuando fue adscrito a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Sin embargo, conserva su esencia al abrir una ventana a mundos desconocidos, hacer a la persona más sensible a lo que la rodea .

Fue el primer centro de su tipo en abrir las puertas a la práctica y enseñanza de la danza africana, la capoeira y el nuevo circo, disciplinas que luego se expandieron y ahora se imparten en muchos sitios, ya sea en estudios chiquitos, grandes, privados, etcétera, destacó Rodríguez.

“Mi relación con el recinto es entrañable. Llegué cuando era autogestivo y he sido testigo de su transformación. La dinámica social antes era diferente; la gente que venía era más joven, era un espacio alternativo, ahora los adolescentes están en el reguetón, en otras cosas que aquí no hay, pero estamos abiertos a ellas, porque son reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. En la actualidad, la mayoría de las personas que asisten son mujeres de entre 30 y 60 años, aunque después de la pandemia son menos. También hay muchos niños, ya es más familiar el asunto. Había que cambiar, no se podía quedar en lo subterráneo.