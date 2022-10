Indicó que además de su labor como ilustrador, “hago música tradicional peruana con el grupo Wayanay (que presenta su trabajo en la página electrónica https://cesarumi.wixsite.com/wayanay ), fundado hace 35 años, en el que toco el charango. Realizamos una gira por México en 2007, durante casi un mes. El último día que estuvimos en Puebla, me detuve en un quiosco donde tenían revistas del Hombre Araña y las portadas eran de Humberto Ramos. Y me quedé impresionado.

“Encontré en Internet un video de Humberto en el cual aseguraba que nada es imposible, y contaba su historia: que lo rechazaron en editoriales estadunidenses cuando empezó a buscar trabajo en ellas. Eso me abrió un mundo, porque pensaba que los buenos nacían buenos, eran talentosos pero había mucho trabajo detrás, y eso me motivó a mandar pruebas a Estados Unidos, la primera hace 10 años, y obviamente no me respondieron porque no estaba preparado.

“Logré publicar con editores independientes de Estados Unidos, y entonces mandé a Marvel una historia del Hombre Araña y la villana Gata Negra. Mi trabajo les interesó y me invitaron a participar en Marvel’s Voices: Comunidades. Me dijeron ‘¿Quieres participar en el proyecto, con una historia de Miles Morales (quien viste el manto del Hombre Araña, y es hijo de un afrodescendiente y de una puertorriqueña), escrita por Edgar Delgado?’

Pegué un grito de alegría, Edgar es uno de mis héroes. Y dije que sí, sin saber que entraba en una maquinaria fabulosa muy grande, y diferente a los pequeños editores con quienes había trabajado hasta entonces, que implica contratos, comunicación con los editores, es impresionante , apuntó.

Morocho comentó que sus editoras en Marvel’s Voices: Comunidades, Angélique Roché y Lauren Amaro, han sido muy cercanas y cálidas, muy atentas a lo que necesitan sus colaboradores; tanto, que terminé mi cuento una semana antes de la fecha estipulada .

Luis, quien ha publicado en España, y colaboró en la serie Maneras peruanas, con la historia de la activista contra la discriminación, el machismo y la pobreza Sarita Román (disponible gratuitamente en https://bicentenario.gob.pe/biblioteca/libros/serie-maneras-peruanas ), señaló que “hoy en Perú se hace mucho manga (historietas al estilo japonés), y tenemos una escena muy fanzinera, nos falta mucho para ser industria”.