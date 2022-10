Ahora, la historia de Kiss se escribirá bajo la palabra adiós y para sus seguidores, de estos lares, empezará el próximo domingo 4 de diciembre en el foro Pegaso de Toluca, estado de México, donde la participación de Kiss en el Hell & Heaven será un espectáculo para guardarlo en la memoria, pues será la despedida definitiva entre el cuarteto neoyorquino y el público mexicano; el concierto será parte de su gira End of the road tour, la cual está agotando las entradas en Europa, pasará por Estado Unidos antes de llegar a nuestro país para, seguramente, cerrar el recorrido en su tierra de origen: Nueva York.

Este último concierto en nuestro país se da dentro del contexto del tour mundial End of the Road, gira de conciertos de la banda estadunidense, la cual inició el 31 de enero de 2019 en el Rogers Arena de Vancouver, Canadá y ahora llega a México.

Bajo el liderazgo de Gene Simmons y Paul Stanley, Kiss dedicará una de sus últimas fechas a seguidores mexicanos como agradecimiento por el apoyo recibido en décadas y, sobre todo, para hacerlos partícipes del histórico hecho, el cual, quedará registrado en los anales históricos del rock mundial.

Es sabido que la despedida de Kiss se pospuso desde 2021 debido a la pandemia; el aplazamiento motivó agregar más fechas a su agenda; en este 2022 la banda retomó la gira del adiós aunque muchos de sus seguidores no creen en que esta sea la despedida definitiva, pues ya lo han hecho en otras ocasiones, pero el bajista Simmons, reiteró que se retiran al afirmar: La razón que tenemos para ya no hacer giras es nuestro orgullo y respeto a nosotros mismos, además del amor y la admiración a nuestros fans. Ya hemos visto muchas bandas que se quedan por demasiado tiempo y terminan en el escenario olvidando las letras y puedes verles las arrugas .

Con más de 100 millones de discos vendidos alrededor del mundo y un ejército de admiradores Gene, Paul, Ace y Peter dejan huella perdurable en la música de rock para varias generaciones. Por lo mismo, la noche del domingo 4 de diciembre será una celebración para aquellos que guardan la imagen de Starchild (Stanley), Demon (Simmons), Spaceman o Space Ace (Frehley) y al principio la de Catman (Criss). Esa fecha será una ocasión única para verlos y escucharlos de la misma forma de hace casi 50 años y corear I was made for lovi’n you y Rock and roll all nite, entre muchas otras.