Van a ser la envidia de muchos clubes , asegura desde Bélgica Efraín Juárez, testigo de aquella final contra el Pachuca en la que ambos estallaron en júbilo comandando al equipo. Es una fórmula que ya tuvo éxito en México y seguramente le dará nuevas satisfacciones a la afición. No creo que sea una sorpresa. Cuando se juntan dos tipos ganadores, que le han dado títulos al club, ¿por qué debe-ría de serlo? .

Aunque quedan detalles por resolver en el contrato, Pumas avanza en el regreso de Ricardo Tuca Ferretti para asumir la dirección técnica, acompañado por Guillermo Vázquez como su auxiliar. Puede haber noticias la siguiente semana , aseguran al interior del club, mientras la directiva encabezada por Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón define lo que resta. El regreso de la dupla ganadora en el Clausura 2009, torneo en que gana-ron su sexto campeonato ocupando los mismos cargos, ha generado entusiasmo entre seguidores y ex futbolistas felinos luego de la salida del argentino Andrés Lillini.

La interrogante que plantea Juárez, hoy ayudante de campo en el Standard Lieja, apunta sobre todo a quienes dudan de la capacidad de Ferretti a sus 68 años. “Tuca tiene una historia gloriosa como técni-co y jugador de Pumas, conoce como nadie las entrañas del club”, sostiene y, sobre esa idea, analiza lo que puede aportarle Memo Vázquez. Un entrenador siempre quiere rodearse de los mejores, no de alguien que no tiene la capacidad. En Europa se busca eso. El amiguismo o el compadrazgo no existe. Tienes que rodearte de personas que entiendan tus debilidades .