Nadia de la Fuente platicó un incidente al estar sobre la acera en Centenario a las 10 de la noche, le echaron la moto y muy agresivos le dijeron que se quitara. La discusión terminó en el juzgado cívico y el vehículo en el corralón porque los conductores no tenían casco ni tarjeta de circulación.

Marchan residentes; exigen se termine el ruido y deterioro en centro de la alcaldía

Ángel Bolaños Sánchez

En protesta por violaciones al uso de suelo en la colonia Del Carmen, en Coyoacán, vecinos bloquearon el cruce de Centenario y Madrid, luego marcharon al centro de la demarcación, donde clausuraron de forma simbólica el edificio de la alcaldía, y se detuvieron frente a establecimientos que violan el programa parcial de desarrollo urbano.

Más de medio centenar de personas se juntaron sobre Centenario con lonas en las que hacían patentes sus reclamos: No ruido. No antros. No ambulantaje. No violación de uso de suelo. Alto al deterioro del patrimonio histórico de Coyoacán , y ¡No a la corrupción!, ¡Alcaldía: deja de vender Coyoacán al mejor postor .

Estamos aquí porque nos ignoran en la alcaldía, que sigue permitiendo que abran nuevos negocios. Toca exigir al gobierno central porque se agotaron las expectativas , señaló Mercedes Barragán, integrante de la Comisión de Participación Comunitaria de la colonia, quien dijo han tenido 14 reuniones con autoridades locales, la última el 23 de agosto, en la que el director de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila, firmó el compromiso de resolver en un mes 17 casos, pero no han recibido respuesta.

Al lugar llegó el subsecretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, y acordó con ellos una reunión el 26 de octubre con la participación del Invea, la PAOT, Seduvi y la alcaldía, además de ofrecer que se revisará cada caso y haya carácter resolutivo.

En su marcha se detuvieron frente a establecimientos que operan con anomalías, como Plaza Xico, Júpiter y La Bipa, Refugio Coyote y Patio Frida.