Entendí que si no estás bien mental y físicamente no rendirás al máximo , aseveró. Las lesiones no me dejaban desarrollarme plenamente aun cuando daba todo mi esfuerzo. Más que triste me sentía muy desmotivada.

Hace un año la americanista Kiana Palacios enfrentaba la desmotivación por dos lesiones que la alejaron de las canchas tras su llegada desde España a la Liga Mx. Hoy su presente es muy distinto al ser una de las aspirantes al título de goleo y aunque no fue considerada ahora por el técnico Pedro López para estar en la selección, mantiene la confianza de retornar al Tricolor.

En verano me esforcé mucho, entrené hasta tres veces al día, mi familia me recordó por qué estoy en el futbol. Cuando llegó Villacampa fue interesante para mí, pues tiene el estilo de España y cuando estuve en ese país disfruté mucho del sistema de juego, me siento más cómoda ahora.

Pese a su destacada actuación en la temporada, Kiana no fue convocada a la selección me-xicana para los duelos amistosos de esta fecha FIFA ante Chile. Aunque entiende que la competencia es muy cerrada, no desiste en ganar un lugar en el Tricolor, con el cual no juega desde octubre de 2021.

“No me llamaron ahora al Tri, pero seguiré marcando goles y haciendo mi juego. Veo positivo que haya llegado un técnico extranjero como Pedro López, porque el nivel en Europa y Estados Unidos es muy diferente, México necesitaba un cambio así.”