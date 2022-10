Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 8 de octubre de 2022, p. 9

Nicolás Larcamón, técnico del Puebla, reconoció que la posible ausencia de Alexis Vega, jugador de Chivas, en el duelo de repechaje entre ambas escuadras, podría favorecer a su equipo en busca del boleto a la liguilla.

El delantero rojiblanco y también seleccionado nacional ha presentado molestias físicas desde hace varios días, por lo que es muy probable que no juegue los 90 minu-tos en el partido de este domingo en el estadio Cuauhtémoc.

Indudablemente, Vega es uno de los jugadores más decisivos del torneo, y si está o no existe una diferencia; está claro que Chivas podría alinear a otro jugador con muy buenos recursos, pero Alexis se encuentra en el podio de los más peligrosos. Si no llegara a jugar o no estuviera en sus mejores condiciones sería un hándicap favorable para nosotros , comentó el timonel argentino ayer en conferencia de prensa.

Advirtió además que el conjunto de La Franja no sólo debe cuidar-se de ese futbolista, pues consideró que el club Guadalajara cuenta con diversos jugadores que pueden marcar la diferencia.