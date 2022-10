▲ El técnico de Tigres aseveró que no le preocupa perder su puesto si hoy no vencen a Necaxa en el duelo de repechaje. Foto @MiguelHerreraDT

Por otro lado, Herrera habló sobre el partido de repechaje que su equipo disputará este sábado ante el Necaxa, y afirmó que no le preocupa perder su puesto en caso de no avanzar a la liguilla del torneo Apertura 2022.

“Eso ya es decisión de los directivos, yo no trabajo para que me vaya mal o que los jugadores no hagan puntos y me corran. Por supuesto que pienso en ganar y hacer lo mejor posible, pero hasta ganando y siendo campeón con la selección mexicana me quitaron, entonces eso no te garantiza nada.

En América estuve 11 torneos y en 10 al menos llegamos a semifinales o a la final, y en el primero que nos eliminaron en cuartos de final me corrieron, así es el futbol.

Asimismo, el director técnico felino le restó importancia al hecho de no haberle ganado a los Rayos en ninguna de las últimas 13 ocasiones en las que se han enfrentado. Siempre hay una nueva oportunidad, no me fijo en las estadísticas , indicó.

Finalmente, el Piojo reconoció que el encuentro ante los rojiblancos, dirigidos por Jaime Lozano, será bastante complicado a pesar de que su equipo luce superior en varios aspectos.