▲ MISA EN APOYO A EX BRACEROS. Ex braceros que desde el lunes bloquean el acceso a la Secretaría de Gobernación reprocharon que no han recibido respuesta de la Presidencia de la República, a la que piden una reunión para exigir el pago de la deuda del Estado mexicano con más de 4.5 millones de ex trabajadores desde los años 40, 50 y 60. El obispo emérito Raúl Vera ofreció ayer una misa en la calle de Abraham González para los manifestantes y destacó su aporte al país. Foto Alfredo Domínguez, con información de Néstor Jiménez