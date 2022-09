E

l presidente López Obrador anunció que hará una encuesta no vinculatoria para conocer lo que opina la gente sobre tres temas: 1) ¿Estás de acuerdo en la creación de la GN y su desempeño hasta ahora? 2) ¿Las fuerzas armadas deberían mantenerse haciendo labores de seguridad pública hasta 2028? 3) ¿La Guardia Nacional debe depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? Planteamos las mismas preguntas en redes sociales y los resultados aparecen en las gráficas.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron mil 209 personas; en Twitter, 260; en El Foro México, 510, y en Facebook, 439. Usamos la app Survey Monkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

Twitter

Creo que los militares deben seguir ayudando a la pacificación del país, pero más la UIF y la fiscalía deben hacer un mejor trabajo congelando bienes y cuentas bancarias de los cárteles del narcotráfico.

@costingworld/ Reynosa

Siendo una institución militar la GN, pero además complementaria al Ejército, indudablemente debe de integrarse a la Sedena. El desempeño de su responsabilidad hasta la fecha ha sido aceptable, su presencia transmite seguridad y no se observa rechazo de la gente.

@Guevara_nabor/ Edomex

La realidad es que la presencia de las fuerzas armadas no ha disminuido la violencia y no resuelve el problema de depurar y mejorar las policías del país. ¿Cuál es el plan para retirarlos en 2028? ¿Se tendrán para entonces mejores policías? Lo que no se haga hoy no lo harán mañana. El Ejército no debe acumular más poder.