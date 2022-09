Jessica Xantomila

En el largo camino de lucha por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de otros tres estudiantes, en el ataque del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cinco padres y madres de los jóvenes han fallecido, y si bien para el resto de los familiares cada vez es más complicado el andar, por el dolor y el agotamiento físico acumulado en estos ocho años, la exigencia de encontrar a sus seres queridos, al igual que obtener justicia, los mantiene firmes.

Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González Hernández, recordó que quienes han muerto por diversas enfermedades son: Minerva Bello, mamá de Everardo Rodríguez, y Tomás Ramírez Jiménez, padre de Julio César Ramírez Nava, ambos fallecidos en 2018; así como Saúl Bruno Rosario, papá de Saúl Bruno García, y Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, quienes murieron en 2021, y Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora, fallecido en 2022.

Estos ocho años no han sido nada fáciles para nosotros, es muy complicado entender la desaparición forzada, el porqué se los llevaron, y el dolor que lleva uno es muy grande, por ello lo que haces es sobrevivir , expresó Hilda.