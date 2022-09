Londres. Los equipos integrados como Resto del Mundo suelen ser el rival débil que enfrenta a un conjunto de puras estrellas. Así pasa en todos los deportes, pero no fue lo que sucedió en la Laver Cup 2022, en la cual el colectivo de adversarios de perfil discreto derrotó a las más grandes figuras del tenis de Europa en la despedida de Roger Federer, quien formó parte del combo estelar junto a Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

Europa había ganado las cuatro primeras ediciones, que en esta ocasión será recordado por haber sido el marco del último partido como profesional de Federer, quien el viernes disputó un emotivo dobles y perdió con Rafael Nadal.

En el 02 Arena de Londres la generación de Tiafoe, 24 años, y Auger-Aliassime, de 22, reivindicó su lugar ante los europeos, que contaba con las tres grandes leyendas del tenis: Federer y Nadal –que solo jugaron el viernes– y Djokovic, además de Murray.

Ha sido una de las mejores actuaciones de mi carrera. Había estado cerca varias veces de batir a grandes campeones, por lo que es enorme lograr una victoria así , señaló el canadiense tras su triunfo.

Djokovic, quien tras ganar Wimbledon no disputó el Abierto de Estados Unidos por no estar vacunado contra el covid-19, no perdía desde mayo, cuando cayó en cuartos de Roland Garros contra Rafael Nadal. El sábado había debutado en la Laver Cup con dos victorias contundentes.

Con los jugadores del orbe por delante en el marcador por primera vez en la competencia (10-8), llegó el momento de Tiafoe. Fácil vencedor ante el argentino Diego Schwartzman (6-2, 6-1) en la primera jornada, el griego parecía seguir entonado, ganando la primera manga por 6-1. Pero Tiafoe, con un menor porcentaje de primeras bolas, menos saques directos, menos puntos ganados con el primero y segundo servicio, tuvo la suficiente convicción para remontar.

No me gusta perder , dijo Federer en su último juego profesional; no es divertido. Te deja un mal sabor .

Tiafoe bromeó cuando le preguntaron si debía disculparse con Federer por vencerlo en su despedida.