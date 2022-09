Habló del conocimiento que tenía acerca de los creadores mexicanos, con los que, señaló, hay cierto paralelismo con mi obra ; de lo que le significó el Nobel de Literatura, que le hizo ser un referente de la literatura africana ( una posición incómoda, porque no lo soy ), y especificó que cualquiera de las obras escritas por él, aunque estén en inglés, son profundamente yorubas . ¿Una dicotomía resuelta?

Un escritor es, ante todo, lo que come, y el nutriente primario que he tenido ha sido la cultura yoruba. Pero es inevitable, como también somos otras culturas y otras literaturas, que esto entre y ejerza influencia en mi obra. No creo que exista un artista totalmente puro en el mundo contemporáneo, pues está sujeto a las numerosas influencias de otras sociedades. Todo lo que recibe del exterior un músico, pintor, escultor o escritor entra en la obra que crea.

Acerca de su relación con las religiones yorubas me dijo no ser un creyente, pero sí cercano a sus festividades, a las tradiciones cultivadas por su pueblo. Soy yoruba; nací yoruba , enfatizó con orgullo. “Ante todo, mi nombre completo quiere decir ‘aquel que está rodeado de brujos’. Por eso, un día, cuando era pequeño, mi abuelo, quien era muy perceptivo, me dijo que yo estaba protegido por Oggún, dios de la metalurgia, la lírica y la creatividad. Le creí. Además, me resulta muy conveniente aceptar a Oggún, porque cuando algo anda mal tengo a quien echarle la culpa”.

Me encontré de nuevo a Soyinka en Xalapa, Veracruz, en octubre de 2012, durante una edición del Hay Festival. Con el cabello completamente cano, su porte altivo y su mirada profunda, dando la impresión de un sabio que contempla la vida con filosofía y realidad. En esa ocasión habló ante un abarrotado auditorio sobre derechos humanos y la situación de África, de la que dijo, aparte de las cuestiones tribales, tiene mucho que ver Europa.

Lo vi ahora en Querétaro, presentando su libro más reciente, el muy recomendable Crónicas desde el país de la gente más feliz de la tierra (Sexto Piso). Lo saludé. Me dio mucho gusto verlo. La madurez, los lauros, la fama, no han puesto en segundo lugar su lucha por un mundo donde reine la justicia social. Me habló de lo inconsciente y peligrosa de la guerra planteada por Rusia y de la situación de violencia que se vive en algunas regiones de México. Espero que esas situaciones de violencia no se normalicen. La vida no puede ser así , reflexionó.

