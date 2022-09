Ninguno contaba con la impertinencia de un tal Jorge Rada, representante de Colecna, AC, un alucinado Colectivo Nacional Anticorrupción, alcahueteado por la jueza María Citlalli Vizcaya Zamudio, titular del juzgado segundo de distrito en el estado de Zacatecas quien, sin idea de lo que hacía, demandó al comité organizador y al patronato de la Feria Nacional de Zacatecas 2022, pero no a la empresa taurina responsable de dar los festejos. En cualquier caso, tan singular mancuerna no volvió a abrir la boca tras meter la improcedente e ignorada demanda.

No muy competentes pero armados hasta los dientes, Ejército, Guardia Nacional y otras corporaciones igualmente confiables llegaron a Zacatecas portando lanzacohetes con el firme propósito de combatir, no de desaparecer, a la delincuencia organizada que impunemente aterra la desprotegida entidad, cuya amedrentada ciudadanía ha optado por refugiarse temprano en su casa ante una inseguridad sin precedente en calles y carreteras, donde distintas bandas se disputan territorios en una tierra carente de autoridades actuantes y eficaces.

Pero el daño estaba hecho, y ni el comité organizador ni la empresa de Haces informaron al público que los festejos se llevarían a cabo en las fechas anunciadas. Si a ello se añade una pobre publicidad de las corridas con la foto de los alternantes, carteles insulsos, que no hubo venta de abonos, los precios de entrada con un sobreprecio absurdo, que a diferencia de años anteriores los niños debieron pagar boleto, cambios de horario y que entre narcos y soldados el estado anda de cabeza, la afición apenas si acudió a la plaza en los 10 festejos.