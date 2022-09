E

ste lunes, cuando tembló, volví a sentir todo lo que, por terriblemente doloroso, me propuse olvidar. Volví a ver a la niña en la puerta de la escuela donde acababa de dejarla, con la mano levantada, despidiéndose de nuevo. Del otro lado de la avenida le hice señas de que se metiera y ella me dijo algo que no alcancé a entender. Se me estaba haciendo tarde para llegar al trabajo y corrí hacia la terminal.

¿Qué me habrá dicho mi hija la mañana de aquel 19 de septiembre? Tal vez que no me olvidara de llevarle el pay de limón que le había prometido, o que no fuera a tardarme en regresar a la casa. Cuando me demoraba, me recibía resentida y sin responder a mis saludos. Entonces, para contentarla, le cantaba la canción del burrito decente que tanto la hacía reír.

Su risa era para mí la felicidad más grande, el alivio para todos mis males. Bastaba con oírla para que se me olvidaran el distanciamiento de mi familia, los problemas en el trabajo, los temores, la ausencia de Ernesto.

Si alguna vez pienso en él, ya no siento rabia por su abandono; lo que siento es lástima. Por causa de sus estúpidas sospechas no escuchó a su hija decir las primeras palabras, no la vio aprender a caminar, nunca la durmió en sus brazos, nunca le hizo cosquillas ni la escuchó reírse a carcajadas.

Tampoco la oiré más, pero al menos conservo el recuerdo de aquella risa. Cuando imagino que la escucho siento muchas ganas de volver a abrazarla, de cepillarle el pelo como todas las noches. Cada vez que lo hacía, para corresponder a mis cuidados, se empeñaba en ponerme chapitas y pintarrajearme la boca. Al final yo me miraba en el espejo y fingía llorar por haber quedado como una payasita. Su consuelo era decirme: No le hace. Aunque no te veas bonita yo siempre te voy a querer de aquí hasta el cielo .

II

Después de l985, durante varios años, cada l9 de septiembre fui a pararme al sitio donde estuvo la escuela de mi hija y cuando nos separamos, ella levantó la mano para despedirse de nuevo y me dijo algo que no alcancé a escuchar. ¿Qué habrá sido? Para saberlo, me gustaría que el tiempo retrocediera hasta aquella mañana que amaneció fresca, inocente, bonita: lástima que haya sido la última en que estuvimos juntas, en que miles de personas ya nunca más se vieron.

Faltaban dos días para que mi niña cumpliera siete años. Desde mucho antes le había comprado un vestido rosa con florecitas moradas para dárselo por sorpresa el lunes 23, en cuanto se levantara para ir a la escuela. Además, como parte de su regalo, iba a darle la buena noticia de que, en mis vacaciones de diciembre, pensaba llevarla a conocer el mar. En Veracruz pasaríamos todo el tiempo juntas, divirtiéndonos, sin tener que separarnos a la hora en que la dejaba en la escuela y yo me iba a trabajar.

Hice muchos planes para ese viaje que nunca llegamos a realizar, porque aquel jueves ya no la vi, en medio del desastre no pude encontrarla, no logré distinguirla entre la multitud de gente que corría aterrorizada hecha un solo grito, huyendo del horror, sin fijarse por dónde iba, golpeándose, resbalando sobre los montones de vidrios rotos, de piedras y escombros.