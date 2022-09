Es una obra monumental por la cantidad de saberes y experiencias que lo conforman y por una singularidad maravillosa; convirtió el amor en ley, convirtió también el afecto en ley, y en eso nos recuerda una sentencia martiana. Martí decía: Que el amor sea la moda. Que se marque al que no ame, para que la pena lo convierta . Díaz-Canel también se refirió a personas de doctrina, de fe , que con todo su derecho no comparten la nueva ley, y los llamó a repensar porque lamentablemente no han llegado a comprender que el código no niega sus derechos; lo que hace es proteger el tipo de familia que ellos defienden, pero también otros tipos de familias que existen .

Cuba celebra este referendo en un momento de enormes carencias materiales, sometida a una guerra económica y mediática sin precedente por parte de Estados Unidos.

