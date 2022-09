Ciudadanos vividores de la política y de sus prebendas pretenden espantar al pueblo con eso del monstruo de la militarización. Se equivocan. En los tiempos que fluyen, las fuerzas armadas son la institución mejor evaluada en México. Ni la iglesia ni la Universidad Nacional Autónoma de México o el Instituto Politécnico Nacional, menos aún los políticos, como los del Senado, gozan de prestigio y de valor ante el escrutinio de los ciudadanos. La iniciativa sobre la Guardia Nacional y los tiempos implicados (2028) es la mejor iniciativa que he visto en mis largos 81 años de existencia.

Actualización de los planes y programas de estudio de nivel superior y posgrado acordes con los cambios que demanda la orientación del Conacyt, en una situación y transformación de la nación mexicana como es la Cuarta Transformación, cosa con la que los cuadros actuales de la administración parecen no comulgar.

l Instituto Politécnico Nacional pasa por otra crisis académica y laboral más. Un número considerable de unidades se ha movilizado y ha suspendido las actividades escolares. Piden la solución a demandas que no han sido atendidas desde hace tiempo.

Nunca en mi vida he sido testigo del existir de una policía eficiente, respetuosa de los derechos humanos y transparente. Siempre han sido tortuosas, torturadoras y temibles.

Al oponerse a la iniciativa en torno a 2028, varios más condenan a la nación entera a la inseguridad permanente y a la arbitrariedad de una policía ineficaz y corrupta.

Rubén Mares G.

Pide al Estado asumir el control de Mexicana

Apoyar a las y los trabajadores de Mexicana de Aviación, a quienes se les privó de sus fuentes laborales, sería algo digno que se le reconocería a este gobierno.

Los nefastos gobiernos neoliberales y tecnócratas tenían en sus perversos planes acabar con todo lo público: la educación, la salud, la vivienda y las empresas del Estado, entre muchas cosas más.

Hoy, en el caso de Mexicana, se podrían recuperar sus empleos si el Estado retomara en sus manos esta empresa. Se haría justicia y al mismo tiempo representaría una entrada más de ingresos para el Estado al proporcionar los servicios de transporte aéreo.

Tal vez algunos pilotos ya no estarían en condiciones de laborar, pero otros tal vez sí. Parte de los ingresos se podrían utilizar para el pago de jubilaciones o pensiones.

Luis Langarica A.

Se queja de trámites para obtener un acta de nacimiento

Intenté obtener mi acta de nacimiento con código QR sin éxito en un quiosco de trámites de la Ciudad de México y mediante Locatel.

Solicité la incorporación de mi acta al Sistema de Impresión de Actas Interestatales (Sidea), me dieron número de solicitud y me dijeron que entre cinco y seis días hábiles estaría incorporada.

Como no se incorporó en más de 15 días hábiles, realicé una queja en Locatel y me comunicaron que en seis días hábiles me solucionarían el problema.

Ahora alegan que cerraron la solicitud porque pasaron 72 horas sin que yo solicitara la reapertura (para eso fue la solicitud, ¿no?) y quieren que haga una cita llevando, entre otras cosas, un mapa de Google con la localización del lugar de nacimiento y un acta reciente, de seis meses como máximo.

Si pudiera obtener mi acta no estaría solicitando nada.

Héctor Rivera