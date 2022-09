Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 23 de septiembre de 2022, p. 7

En uno de los textos del libro Conversaciones con Jorge Fons, de Eduardo de la Vega Alfaro, el escritor José Agustín da cuenta de su relación personal y su opinión sobre el cineasta, su amigo.

“Jorge Fons es una de las personalidades claves y más fascinantes del cine nacional, demostró su maestría en el largo, corto o minimetraje. Fue continuidad y ruptura. Supo apreciar y aprender de los viejos cineastas mexicanos e introdujo la ‘nueva sensibilidad’ a través del dominio y del refinamiento de los recursos del lenguaje cinematográfico”, escribe.

Antes de conocerse, José Agustín admiraba ya el trabajo de Fons. Así que cuando el escritor salió de Lecumberri, no dudó en tomar la ayuda que el cineasta le ofreció. En 1971 salí de la cárcel y los trabajos escaseaban. Además de algunas colaboraciones en revistas, y de cursitos apenas suficientes para sacar la lana que aliviana, justo cuando me tronaba los dedos desesperado, Jorge Fons me invitó a escribir un guion. Carajo, qué buena suerte, pensé. La chamba no sólo prometía ser buena, y bien pagada, sino que para mí resultaba valiosísimo trabajar y aprender de un cineasta tan talentoso , admite.

José Agustín y Fons se encontraron mientras el cineasta realizaba Caridad. Sin duda fue un gran salto cualitativo. Fons obtuvo reconocimiento y apoyo financiero para emprender un gran cine de autor, además de que era un joven dotadísimo. Yo lo conocí en ese momento decisivo, cuando se abría en él un nuevo ciclo creativo, y ciertamente nos enriquecimos mutuamente .