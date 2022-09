Juan José Olivares



Viernes 23 de septiembre de 2022

Se fue otro ser humano creativo. Su oficio y vida: contar historias dramatizadas y también de la realidad. Lo hizo en el set, en el escenario teatral y en el plató televisivo. Jorge Fons, quien dejó de respirar la noche del miércoles, era un artista de la narrativa audiovisual, un realizador que desafió la forma tradicional de hacer cine en México, transgrediendo esquemas y enfrentando, incluso, la censura.

Gracias por tu mirada y formar parte de la historia de nuestro cine , se leyó en uno de los muchos mensajes de condolencias por su muerte que amigos, instituciones, alumnos y su audiencia postearon en redes sociales.

El cine no está hecho para que pienses dentro de la sala; está hecho para que veas la vida y te conmuevas, y ya luego te pondrás a pensar , afirmó alguna vez el maestro de vida y profesor de generaciones de nuevos cineastas, que reciben la tarea de continuar con criterios propios ese cine de ruptura, crítico y social , ahora más necesario que nunca. Fons lo legó en cintas como Rojo amanecer, Caridad, Los albañiles, El callejón de los milagros…

Formas de resistencia, parte de su enseñanza

A Fons, los cibernautas le agradecieron su legado, reconocido con múltiples galardones, como el Premio Nacional de Ciencias y Artes y el Ariel de Oro; también por su prolífica trayectoria y enseñar formas de resistencia. Integrante de la primera generación de egresados del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue mentor en las dos escuelas de cine más importantes de país, sin dejar de lado su producción, que lo mantenía latiendo.

Nacido en Tuxpan, Veracruz, desde adolescente participó en teatro estudiantil y fundó, con otros colegas, el Teatro de Tlalnepantla. También estudió actuación, dirección de actores y de escena con Seki Sano y Enrique Ruelas.

Su afinidad por la escritura se expresa en artículos periodísticos y ensayos en torno al cine y a la cultura. En tiempos recientes, colaboraba en este medio con su minicolumna Diálolocos. Desde su primera película, La sorpresa (1968), su trabajo ha gozado del aprecio del público. Muchos de sus guiones llevados a la pantalla provienen de obras de la literatura universal, como Los cachorros (1972), basado en la novela de Mario Vargas Llosa; Los albañiles (1976), adaptación del libro de Vicente Leñero; El callejón de los milagros (1994), inspirado en el clásico de Naguib Mahfuz, y El atentado (2010), a partir del Expediente del atentado, de Álvaro Uribe.

Era un creativo que hablaba de las situaciones que dolían al país. En estas páginas, comentaba que para él los tópicos en la actualidad giraban en torno a la injusticia y la desigualdad, dos grandes motores temáticos en los cuales se generan un montón de historias. Desigualdad e injusticia de un sistema que no da para más y ha entrado en franca decadencia. Lo que digo son quimeras, aspiraciones a una sociedad mejor, consciente, que tuviera menos motivos para avergonzarse de sí misma, como la nuestra .

Llegó a la Ciudad de México cuando era joven y se instaló en Tlalnepantla ( donde recuerdo que íbamos a funciones dobles; primero proyectaban una cinta de guerra estadunidense y luego, la estelar: una mexicana ). Consideraba que ahora en México trabajar “en lo tuyo (el cine) es un lujo, sobre todo en algo como contar historias por medio de una cámara. Los compas andan muy desempleados, y es doloroso. Trabajar en cine es muy espaciado, siempre hay poco y la paga es baja. No tenemos un mercado grande y todo se hace con base en achicar los costos, principalmente los sueldos”.

Rojo amanecer, rodada a finales de los años 80 y víctima de la censura oficial en ese tiempo, es una de las películas más baratas, 379 mil pesos, y la mayoría no cobramos , compartió Jorge Fons a La Jornada.

En esa charla, se le preguntó: ¿Se podría filmar un cinta como Rojo amanecer hoy día?

Fons respondió: “Se tendría que hacer una equivalencia, algo que tuviera que ver con la circunstancia social, pero quién sabe si se haría con un rojo más intenso. En ese tiempo tenías que presentar los guiones en la Secretaría de Gobernación para su dictamen. Te hacían observación en cuanto al lenguaje, sobre no meterte con determinadas instituciones. Cuando llevé el de Rojo amanecer (de Xavier Robles y Guadalupe Ortega) todo mundo me decía que no se podía realizar y que no interesaba. Al hacer televisión con (Héctor) Bonilla, éste me dijo que quería hacer una cinta. Saqué el guion, y le dije: ‘aquí está esta’. Comenzamos a levantar el proyecto”.