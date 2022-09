U

na insólita llamada me convenció finalmente de aceptar las condiciones fijadas.

“Usted no me conoce −empezó una voz algo cascada−, soy un zacatecano viejo con más de 65 años de ver toros en mi tierra y en otros estados y un paisano me aseguró que probablemente usted quisiera publicar lo que le comentara. Ya sabe lo de pueblo chico, infierno grande, por lo que disculpará que no le dé mi nombre ni el de mi amigo. y si usted juzga conveniente transcribir mis modestas opiniones, le estaré muy agradecido.”

“Mucho me duele e indigna −prosiguió− lo que está ocurriendo con la fiesta brava de México y aunque todos tenemos parte de culpa, me parece que la Monumental de Zacatecas, a la que le caben 12 mil personas, nos quedó grande, como a los chilangos la Plaza México. Afortunadamente la de aquí no la han rematado a ningún particular, como la de Aguascalientes, y sigue siendo del gobierno estatal. El 8 de septiembre era el informe del gobernador, después a comer y luego a los toros. Esa costumbre desapareció con Arturo Romo Gutiérrez.

“Hay más contradicciones: en años no hemos visto lidiar en la Monumental ganado de Zacatecas ni hemos sido capaces de sacar una figura de la torería local. El colmo es que la actual empresa haya echado en un mismo cartel a tres muchachos zacatecanos en vez de haberlos distribuido en carteles más atractivos. Por lo que se refiere ala demanda de suspensión de los festejos taurinos, en agosto, por parte de un licenciadete trepador de apellido Rada, los errores se multiplicaron. Nadie hizo la menor declaración, ni el patronato ni la empresa ni el ayuntamiento, dejando al público en la incertidumbre total. Los que llegamos a la taquilla para la novillada inaugural ignorábamos si habría festejo, encontrando que el ambiente de feria de otros años había desaparecido, sin gente ni locales abiertos. Gracias a que la demanda estuvo mal hecha, el gobierno estatal mandó al carajo al demandante y a la jueza que lo solapó, celebrándose finalmente las corridas.