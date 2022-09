Javier Hernández Chelico

Especial para La Jorndada

Periódico La Jornada

Sábado 17 de septiembre de 2022, p. 5

El lanzamiento de Animals 2018 Remix despertará diferentes reacciones: los jóvenes de los años 70 del siglo pasado revivirán/gozarán la nostalgia por aquella época sesentera; por su parte las nuevas generaciones conocerán este trabajo sonoro –Animals– realizado por una de las agrupaciones de rock más creativas integrada por cuatro músicos: David Gilmour, guitarra y bajo; Nick Mason, batería; Roger Waters, voz y guitarra rítmica y Richard Wright, sintetizador, piano.

Este álbum salió por primera vez al mercado en enero de 1977 y fue considerado como un disco conceptual, término impuesto en aquel tiempo para las producciones discográficas regidas por un eje temático central y retomado de diversas maneras durante su proceso; Pink Floyd grabó Animals bajo esta primicia hace 45 años, y en los cinco cortes Roger Waters lleva la voz cantante, sólo en Dogs, Gilmour canta para acompañar las composiciones de Waters.

El disco abre con Pigs on the wing 1 donde unas ensambladas guitarras envuelven la letra. Si a ti no te importa / lo que me pasa / y yo no me preocupo / por ti / andaremos en zigzag nuestro camino / a través del aburrimiento y el dolor / en ocasiones mirando a través de la lluvia / preguntándonos a cuál de los malditos culpar. En Dogs sigue la guitarra liderando, pero ahora el teclado de Wright se hace notar; Waters y Gilmour cantan: Debes estar loco / tener una verdadera necesidad / tienes que dormir de puntillas / y cuando estés en la calle / debes ser capaz / de recoger la carne fácil / con los ojos cerrados. En Pigs (Three different ones), los chillidos de los cerdos son opacados por las sonoridades de Richard Wright y una rítmica acompasada: la letra aclara: Gran hombre / hombre cerdo / eres una farsa / Tú, adinerado / pez gordo /Y cuando tu mano se posa en tu corazón / eres casi un buen chiste… pero en realidad eres un llanto. En Sheep: Las ovejas hacen su aparición entre sonidos progresivos ¿Qué ganas pretendiendo que el peligro no es real? / Manso y obediente sigues de líder canta su compositor. El cierre viene con Pigs on the wing 2 donde regresan los acordes guitarrísticos que arropan siguiente fraseo: Tú sabes que me importa / lo que te pasa / y sé que te interesas por mí también / así que no me siento solo / ni el peso de la piedra. / Ahora que encontré un lugar seguro / para enterrar mi hueso / y cualquier tonto sabe que un perro necesita un hogar / un refugio contra los cerdos al vuelo.