Sábado 17 de septiembre de 2022, p. 5

La cantante, actriz y música argentina, Sol Pereyra es una mujer creativa, su música expresa el folclor latinoamericano y sus temas incluyen rimas que tienen una fuerza explosiva y luminosa . En entrevista con La Jornada, la solista comparte sus próximas presentaciones y recuerda el inicio de su carrera.

“Desde niña, con el arte me di cuenta de que conectaba mundos, cosas que me sensibilizaban, desde lo creativo hasta aspectos sociales, eso se me despertó desde chiquita. La danza y el teatro me marcaron, yo creo que el arte en general es una buena herramienta en la infancia, puede acompañarte toda la vida como me pasó.

La música siempre estuvo presente, viajé a Perú, ahí me conecté con el folclor afroperuano y la música criolla de ese país, también fui a Venezuela y Bolivia; la raíz latinoamericana está muy presenten en mi música , aseguró la cantante.

Desde niña practicó teatro, danza y música, en ese tiempo en su casa se vivían momentos de bohemia y tertulias y se cantaba acompañados de guitarra. El mundo de la música, la literatura, la filosofía y la política estuvieron muy presentes en su niñez y adolescencia.

Culminó la licenciatura en teatro y formó la compañía independiente La Negra, con la que viajó por primera vez a México en 1999. De manera paralela tomó clases de percusión, viajó por Perú, también aprendió a tocar el cuatro venezolano. Pero uno de sus encuentros musicales más importantes, fue cuando llegó a Cuba y se hizo de una vieja trompeta con la que empezó a estudiar a su regreso en Argentina.

Empecé a estudiar música entre los 9 y 10 años, en la misma etapa que practicaba artes escénicas y danza, de la mano del teatro empezaron los primeros viajes, en 1999 llegué a México haciendo teatro popular, pasamos por Chiapas, Guerrero y Ciudad de México. Cada periplo era una explosión de emociones en mi cabeza , dijo Sol Pereyra.

Con 21 años, crea su primer grupo musical llamado Los cocineros, con quienes publicó siete discos y recorrieron Argentina y Brasil. Su estilo musical abarca la mezcla del beat electrónico con el pop, la música de raíz, el folclor latinoamericano, el reggae, las ragas raperas y el rock pop.

“Mi primera experiencia como profesional en la música fue con Los cocineros, así nos llamamos porque tomábamos la música como si fuera un ingrediente de un platillo, donde lo mezclamos con distintos condimentos y a la vez queríamos que tuviera un sabor propio, con nuestro sazón musical. Mezclábamos a The Clash con un tango.