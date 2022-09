Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 17 de septiembre de 2022, p. a10

Sao Paulo. El apoyo de dos astros brasileños, el legendario Pelé y de Neymar, hacia su compatriota Vinicius Jr, no se hizo esperar después de que el delantero del Real Madrid fue apremiado a moderar la forma en que celebra sus goles.

El futbol es la alegría. Es una danza. Es una verdadera fiesta. Aunque el racismo siga existiendo, no permitiremos que nos impida sonreír. Y seguiremos combatiéndolo de esta manera: luchando por nuestro derecho a ser felices , escribió Pelé en Twitter.

Vinicius arrancó la temporada con cinco goles y tres asistencias en todas las competiciones; sin embargo, ha enfurecido a sus oponentes en la liga española con sus celebraciones, que incluyen bailes cerca del banderín de córner.

El jugador de 22 años ha sido muy criticado en España, por lo cual su compañero de selección Neymar, quien juega en el París Saint-Germain, lo animó.

¡Regatea, baila y sé tú mismo. Feliz tal y como eres. Ve por ello, mi muchacho, el próximo gol lo bai-lamos juntos! , escribió Neymar en Instagram.