a mendicidad digital es tan vieja como la Internet, pero más molesta ahora que cuando empezó. Lleva más de 20 años en línea y ha servido para todo tipo de causas, hasta que aterrizó directamente en la política para reducir casi cualquier encuentro humano al acto y al arte de pedir con exageraciones y engaños.

Hay mecas para los cibermendigos como el sitio Cyberbeg, que desde 2002 lleva un registro de cientos de miles de anuncios que van desde ayudar a individuos con urgencias reales o proyectos artísticos muy costosos necesitados de mecenazgos colectivos, hasta estafas descaradas.

Sólo en el día de ayer esa plataforma había recaudado más de 164 mil dólares de las almas caritativas, que prefieren ayudar directamente a una persona por las más disímiles causas que a organizaciones con tormentosas burocracias.

A diferencia de los que viven en la calle, los cibermendigos suelen ser clasemedieros. Karyn Bosnak, la pedigüeña más conocida en las redes, tenía una pasión desenfrenada por las joyas Gucci y acumuló un total de 20 mil dólares en deudas mientras trabajaba para la televisión en Nueva York.

Pidiendo dinero pagó lo que debía y rentabilizó la experiencia. Escribió libros y subastó los derechos de una película. Con el portal My Free Implants (Mis implantes gratis) aparece la primera red social –hay otras– cuyo objetivo es poner en contacto a mujeres que quieren operarse los pechos o los glúteos con hombres dispuestos a pagárselos, y que esconde un poco sutil negocio de prostitución.

Pero los campeones del descaro de la mendicidad digital fueron los que inventaron el Nophone (el Noteléfono) y prometían fabricar un pedazo de plástico negro, con la forma y el tamaño de un iPhone, para llamar la atención sobre la adicción a los móviles. ¿Por qué usted debe darnos dinero por él? Sencillo. ¿Tiene cámara? No. ¿Bluetooth? No. ¿Hace llamadas? No. ¿Resiste una caída al retrete? Sí . Obtuvo en dos semanas 18 mil 316 dólares y ahora el proyecto es una empresa –sin mucho éxito, hay que reconocer–.