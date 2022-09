Sin embargo, quienes no han visto mejoras en su día a día han sido los trabajadores, que por años han denunciado las condiciones de chatarra en que se encuentra la empresa, comprometiendo su seguridad y su trabajo. Una imagen basta para ilustrar este hecho: la banda que transporta el material finalizado, es decir, el fertilizante, presenta agujeros al punto de que únicamente 10 por ciento del producto llega al final de la banda, desperdiciando el 90 por ciento restante.

Aquí tenemos, desafortunadamente, una fórmula clásica para el desastre. La huelga de la sección 274 se enmarca en una realidad terrorífica: diariamente los trabajadores están expuestos a diversos accidentes, arriesgando tanto su salud física como mental y, en última instancia, trabajando a pesar del riesgo a su integridad. La falta de sensibilidad de los directivos y la evasión de sus responsabilidades amenazan la seguridad laboral en la planta y violan los derechos de los trabajadores; por tanto, el objetivo principal de esta movilización es buscar que estas deplorables condiciones se corrijan y evitar alguna tragedia irremediable.

En ese sentido, las demandas de los trabajadores son razonables y esta movilización no es una afrenta contra una empresa del Estado, sino una petición de garantía efectiva de la higiene, seguridad y demás peligros para los trabajadores de Grupo Fertinal. Nuestra solidaridad con los trabajadores busca impulsar una etapa de negociación y conciliación, que con el diálogo genere una respuesta favorable al cumplimiento de sus derechos. Esta postura apoya la política de nuestro Presidente para fomentar la producción de fertilizantes en México y otorgarlos a los campesinos, porque de lo contrario, tendríamos que importar estos productos de otros países a un precio más elevado y privar a los trabajadores mexicanos de sus empleos. Además, y estamos conscientes de ello, la entrega de estos productos a los agricultores fomenta la soberanía y la autonomía nacional.

Fertinal ha logrado sobrevivir y crecer gracias al esfuerzo diario de sus trabajadores, quienes han mejorado la productividad aun con las dificultades diarias en su planta. Sin duda, nuestro propósito central es impulsar el desarrollo del país, pero también que se haga justicia para la clase trabajadora, y comenzando por los de casa, que se les dé un trato digno. La salud, la seguridad y el bienestar de los empleados es primero, y de eso dependerá la continuidad en los altos niveles de producción de la empresa. Para ello es urgente que este conflicto sea revisado y resuelto de forma rápida y oportuna para garantizar el futuro de los trabajadores y de sus familias.

El caso de Fertinal revela que el camino hacia la prosperidad compartida y el respeto a los derechos laborales no sólo pasa por el aspecto económico, sino también por elementos indispensables para que la clase trabajadora se desempeñe con seguridad y tranquilidad en sus actividades. La seguridad en el trabajo no debe ser opcional y no debe estar sujeta a negociación, más bien es una condición mínima para laborar. La unión, organización y valentía de la sección 274 es una inspiración en la búsqueda por la justicia, mostrando nuevamente que son las y los trabajadores quienes lideran la lucha social por la igualdad, el bienestar común y los derechos que nos protegen.