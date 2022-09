Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 15 de septiembre de 2022, p. 14

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió ayer en defensa del senador Héctor Vasconcelos y del titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, de quienes destacó su honestidad e integridad.

Ante los dichos de la senadora Lilly Téllez contra Vasconcelos, el mandatario federal manifestó en la mañanera su solidaridad y afecto.

“Independientemente de que es hijo de José Vasconcelos, y que lo ha honrado, es doctor en letras de Harvard; como si fuese poco, músico, pianista, hombre culto, pero lo mejor de Héctor es que es un ser humano excepcional, un amigo entrañable, yo lo quiero muchísimo.

Héctor es excepcional, un gran amigo, un ser humano extraordinario. Fue ofendido y no lo merece porque él no es polemista, vulgar, no, es un hombre correcto, desde aquí le mando un abrazo , subrayó.

Sobre el director general del FCE, el presidente destacó que se trata de un hombre íntegro, talentoso y uno de los mejores escritores del país.