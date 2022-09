Para garantizar más recursos para las policías locales, Mier dijo que se van a analizar otros mecanismos y el paquete económico que envió el ejecutivo para 2023.

En conferencia de prensa, el morenista señaló que no le corresponde juzgar si es o no corrupto el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ante las versiones de que negoció la presentación de la iniciativa para prolongar la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública a cambio de impunidad para el ex gobernador de Campeche, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.