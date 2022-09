Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 15 de septiembre de 2022, p. 7

De nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es un aparato burocrático que se está quedando como florero , aseguró.

Interrogado en su conferencia matutina de ayer sobre la invitación que le hizo Alessandra Vellucci, jefa del Servicio de Información de la sede en Ginebra del organismo multilateral, para que el mandatario asista a la Asamblea General a presentar su postura; el tabasqueño reviró: Ya fui a la ONU, que lea lo que dije, fui hace como un año , señaló al referirse a su intervención en noviembre del año pasado ante el Consejo de Seguridad, donde propuso crear un pacto contra la pobreza para ayudar a más de 750 millones de personas en el mundo que viven con menos de dos dólares al día.